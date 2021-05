В последнем трейлере файтинга The King of Fighters XV разработчики знакомят нас с Мэри Райан, также известной как Синяя Мэри. Впервые она появилась в Fatal Fury 3: Road to the Final Victory 1995 года и теперь станет играбельным персонажем в новой игре. В ролике показано, как она расправляется с противниками, используя различные приемы.