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Among Us раздается бесплатно в Epic Games Store

MMO13иещё 2
6 часов назад
Если внезапная волна популярности Among Us обошла вас стороной, то Epic Games Store предоставляет возможность наверстать упущенное. Вы можете бесплатно забрать игру и сохранить ее на своем аккаунте навсегда. Для этого перейдите на специальную страницу и кликнуть по кнопке «Получить». Акция продлится до 3 июня, 18:00 по московскому времени.
Among Us раздают бесплатно в Epic Games Store
Фото: MMO13MMO13
Напомним, что релиз Among Us на PC и мобильных устройствах состоялся еще в 2018 году, но проект обрел популярность лишь в 2020 году, после того, как на него обратили внимание стримеры. Сейчас онлайн, правда, уже не такой высокий.
Ранее игра вышла на Xbox One (где доступна по подписке Xbox Game Pass) и Nintendo Switch. В будущем ожидается релиз на PS4 и PS5.
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