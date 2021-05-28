Among Us раздают бесплатно в Epic Games Store

Если внезапная волна популярности Among Us обошла вас стороной, то Epic Games Store предоставляет возможность наверстать упущенное. Вы можете бесплатно забрать игру и сохранить ее на своем аккаунте навсегда. Для этого перейдите на специальную страницу и кликнуть по кнопке «Получить». Акция продлится до 3 июня, 18:00 по московскому времени.

Фото: MMO13 MMO13

Напомним, что релиз Among Us на PC и мобильных устройствах состоялся еще в 2018 году, но проект обрел популярность лишь в 2020 году, после того, как на него обратили внимание стримеры. Сейчас онлайн, правда, уже не такой высокий.