В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Создатели Total War: Three Kingdoms делают новую игру по «Троецарствию»

Игромания.ру
3 часа назад
Команда Total War: Three Kingdoms рассказала о достижениях игроков и объявила, что создаёт новый проект по «Троецарствию». При этом сама Three Kingdoms больше не будет получать дополнений или обновлений.
Создатели Total War: Three Kingdoms делают новую игру
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Для начала, разработчики сообщили, что в армиях игроков по всему миру более 33 млн солдат были убиты требушетами, свыше 5 млн бойцов пали от руки Люй Бу, а за Лю Бэя было проведено 8,7 млн кампаний.
Что касается новой игры в мире «Троецарствия», она не будет связана с Three Kingdoms, оригинальной стратегией. Разработчики обещают делиться новостями в дальнейшем, но уже сейчас они отмечают, что уделяют куда больше внимания разнообразию персонажей и их уникальным историям.
При этом в настоящее время авторы лишь «намечают контуры следующей части». А сама Three Kingdoms тем временем получила обновление, исправляющее баги и ошибки.
Игры,Total,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители