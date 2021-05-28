Создатели Total War: Three Kingdoms делают новую игру

Команда Total War: Three Kingdoms рассказала о достижениях игроков и объявила, что создаёт новый проект по «Троецарствию». При этом сама Three Kingdoms больше не будет получать дополнений или обновлений.

Для начала, разработчики сообщили, что в армиях игроков по всему миру более 33 млн солдат были убиты требушетами, свыше 5 млн бойцов пали от руки Люй Бу, а за Лю Бэя было проведено 8,7 млн кампаний.

Что касается новой игры в мире «Троецарствия», она не будет связана с Three Kingdoms, оригинальной стратегией. Разработчики обещают делиться новостями в дальнейшем, но уже сейчас они отмечают, что уделяют куда больше внимания разнообразию персонажей и их уникальным историям.