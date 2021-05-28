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Дополнение Isle of Siptah для Conan Exiles вышло из раннего доступа

MMO13
3 часа назад
Разработчики Conan Exiles объявили о выходе масштабного дополнения Isle of Siptah из раннего доступа на всех платформах. Релиз сопровождался патчем под номером 2.4.4, который привнес множество дополнительных улучшений.
Isle of Siptah для Conan Exiles вышло из раннего доступа
Фото: MMO13MMO13
Основные нововведения версии 2.4.4:
Новая религия для Земель изгнанников и острова Сиптах — бог-паук Зат.Улучшения боя верхом и уклонений.Возможность драться в воде.Улучшения механик жажды и голода.Тонны новых и улучшений старых анимаций.Повышение удобства управления и интерфейса, особенно для контроллеров.Множество других исправлений.
Напомним, что Funcom выпустила DLC Isle of Siptah в раннем доступе в сентябре 2020 года. Оно добавило огромный новый остров Сиптах с разными механиками, рецептами, врагами и так далее. В дополнении игроки также начинают новыми персонажами.
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