Isle of Siptah для Conan Exiles вышло из раннего доступа

Разработчики Conan Exiles объявили о выходе масштабного дополнения Isle of Siptah из раннего доступа на всех платформах. Релиз сопровождался патчем под номером 2.4.4, который привнес множество дополнительных улучшений.
Основные нововведения версии 2.4.4:
Новая религия для Земель изгнанников и острова Сиптах — бог-паук Зат.Улучшения боя верхом и уклонений.Возможность драться в воде.Улучшения механик жажды и голода.Тонны новых и улучшений старых анимаций.Повышение удобства управления и интерфейса, особенно для контроллеров.Множество других исправлений.
Напомним, что Funcom выпустила DLC Isle of Siptah в раннем доступе в сентябре 2020 года. Оно добавило огромный новый остров Сиптах с разными механиками, рецептами, врагами и так далее. В дополнении игроки также начинают новыми персонажами.