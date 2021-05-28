Isle of Siptah для Conan Exiles вышло из раннего доступа

Разработчики Conan Exiles объявили о выходе масштабного дополнения Isle of Siptah из раннего доступа на всех платформах. Релиз сопровождался патчем под номером 2.4.4, который привнес множество дополнительных улучшений.

Фото: MMO13 MMO13

Основные нововведения версии 2.4.4:

Новая религия для Земель изгнанников и острова Сиптах — бог-паук Зат.Улучшения боя верхом и уклонений.Возможность драться в воде.Улучшения механик жажды и голода.Тонны новых и улучшений старых анимаций.Повышение удобства управления и интерфейса, особенно для контроллеров.Множество других исправлений.