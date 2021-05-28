В Steam началась раздача Company of Heroes 2

Пользователи цифрового магазина Steam могут бесплатно добавить в библиотеку военную стратегию Company of Heroes 2, а также дополнение Ardennes Assault. Акция продлится до 31 мая.
Помимо этого, до 4 июня будут действовать скидки на дополнения для Company of Heroes 2. Набор Master Collection, состоящий из шести продуктов, можно приобрести на 91% дешевле — за 204 вместо 2 344. Комплект игр Company of Heroes Complete Pack получил скидку в 80% — его можно купить за 309 вместо 1 549.
Ранее в Steam появились скидки на игры в открытом мире. До 20:00 мск 31 мая пользователи площадки могут приобрести по сниженным ценам Cyberpunk 2077, Death Stranding, Borderlands 3 и другие тайтлы, а также дополнения для них.