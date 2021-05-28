Sony показала 14 минут геймплея Horizon Forbidden West

Главная героиня теперь умеет погружаться и, тем самым, прятаться в воде от врагов.

Некоторые враги теперь используют механических динозавров в качестве транспорта.

Элой может зарядить своё копьё электрическим током. Атака усиленным оружием наносит противникам много урона и оглушает их на некоторое время.

У героини теперь будет нечто вроде дельтаплана, позволяющего планировать вниз с возвышенностей.

Элой сразилась с большим мамонтом, с которого можно сбить пушки и атаковать ими механических динозавров.

Сканирование теперь подсвечивает уступы для подъёма наверх.

Точную дату релиза сиквела на презентации не объявили.

Вкратце о том, что мы увидели и услышали в этом геймплейном ролике: