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Sony показала 14 минут геймплея Horizon Forbidden West, но не объявила дату выхода
Чемпионат.com
и
ещё 2
7 часов назад
В рамках трансляции State of Play был
показан
первый геймплей Horizon Forbidden West. В ролике показали умения Элой, врагов и игровые механики.
Фото:
кадр видео
кадр видео
Вкратце о том, что мы увидели и услышали в этом геймплейном ролике:
Главная героиня теперь умеет погружаться и, тем самым, прятаться в воде от врагов.
Некоторые враги теперь используют механических динозавров в качестве транспорта.
Элой может зарядить своё копьё электрическим током. Атака усиленным оружием наносит противникам много урона и оглушает их на некоторое время.
У героини теперь будет нечто вроде дельтаплана, позволяющего планировать вниз с возвышенностей.
Элой сразилась с большим мамонтом, с которого можно сбить пушки и атаковать ими механических динозавров.
Сканирование теперь подсвечивает уступы для подъёма наверх.
Точную дату релиза сиквела на презентации не объявили.
Выход игры должен состояться во второй половине 2021 года на PlayStation 4 и PlayStation 5.
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