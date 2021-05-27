Общий тираж Monster Hunter Rise превысил 7 млн копий

Ролевой экшен вышел 26 марта только на Nintendo Switch (хотя через год заглянет и на PC), и уже за первые три дня разошёлся тиражом в 4 млн копий. Через месяц после релиза, в конце апреля, этот показатель составлял уже 6 миллионов. Успех Monster Hunter Rise неудивителен, учитывая, как тепло игру приняли критики, а затем и игроки.