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Общий тираж Monster Hunter Rise теперь превышает 7 млн копий

Игромания.руиещё 1
27 мая 2021
Capcom поделилась свежими успехами Monster Hunter Rise — общий тираж игры, включающий и покупки проекта в цифре, теперь превышает 7 миллионов копий.
Общий тираж Monster Hunter Rise превысил 7 млн копий
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Ролевой экшен вышел 26 марта только на Nintendo Switch (хотя через год заглянет и на PC), и уже за первые три дня разошёлся тиражом в 4 млн копий. Через месяц после релиза, в конце апреля, этот показатель составлял уже 6 миллионов. Успех Monster Hunter Rise неудивителен, учитывая, как тепло игру приняли критики, а затем и игроки.
Впрочем, тираж той же Monster Hunter World, которая вышла в январе 2018 года на PS4 и Xbox One, превысил 5 млн копий только за трое суток! А через полтора месяца он составлял уже 7,5 миллионов.
Напомним, вчера Capcom рассказала, что общий тираж Resident Evil Village уже превысил 4 миллиона копий.
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