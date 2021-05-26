Запущена большая распродажа симуляторов поезда

В сервисе цифровой дистрибуции Steam проходит большая распродажа симуляторов поезда — Train Sim World.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Так, Train Sim World 2 можно купить за 231 рубль. Напомним, что в обычное время игра продается за 515 рублей. В игре можно взять на себя управление легендарными высокоскоростными и пригородными поездами, перевозить тяжеловесные грузы и прочие инструменты.

Train Simulator 2021, в свою очередь, предлагается за 206 рублей вместо прежних 515 рублей.