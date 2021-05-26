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Запущена большая распродажа симуляторов поезда

Ferra.ru
7 часов назад
В сервисе цифровой дистрибуции Steam проходит большая распродажа симуляторов поезда — Train Sim World.
Запущена большая распродажа симуляторов поезда
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Так, Train Sim World 2 можно купить за 231 рубль. Напомним, что в обычное время игра продается за 515 рублей. В игре можно взять на себя управление легендарными высокоскоростными и пригородными поездами, перевозить тяжеловесные грузы и прочие инструменты.
Train Simulator 2021, в свою очередь, предлагается за 206 рублей вместо прежних 515 рублей.
Со скидкой -40% можно купить сразу набор Train Sim World 2: Collector’s Edition. Отметим, что ранее он был доступен за 1035 рублей, тогда как сейчас его можно приобрести за 621 рубль.
Ознакомиться с остальными играми, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке.
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