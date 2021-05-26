В Steam появился кровавый симулятор акулы

Создателем эпичного симулятора кровожадной акулы выступила американская компания Tripwire Interactive. О том, что состоялся релиз, стало известно благодаря сообщению Tripwire Interactive в социальной сети Twitter. Игра также доступна для консолей PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Maneater представляет из себя однопользовательскую ролевую игру с открытым миром. Игрокам предстоит взять на себя роль акулы. Причем изначально играть нужно за детеныша акулы, выживая в жестоком мире, преодолевая нападки врагов и развиваясь. В игре есть и элемент драмы — детеныша акулы, за которого нужно играть, оставил сиротой свирепый рыбак. Желание отомстить ему позволит акуле вырасти огромной и опасной.