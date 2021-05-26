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В Steam появился кровавый симулятор акулы

Ferra.ru
5 часов назад
В сервисе цифровой дистрибуции Steam пополнение — теперь игроки могут скачать кровавый симулятор акулы Maneater.
В Steam появился кровавый симулятор акулы
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Создателем эпичного симулятора кровожадной акулы выступила американская компания Tripwire Interactive. О том, что состоялся релиз, стало известно благодаря сообщению Tripwire Interactive в социальной сети Twitter. Игра также доступна для консолей PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
Maneater представляет из себя однопользовательскую ролевую игру с открытым миром. Игрокам предстоит взять на себя роль акулы. Причем изначально играть нужно за детеныша акулы, выживая в жестоком мире, преодолевая нападки врагов и развиваясь. В игре есть и элемент драмы — детеныша акулы, за которого нужно играть, оставил сиротой свирепый рыбак. Желание отомстить ему позволит акуле вырасти огромной и опасной.
Сейчас на игру действует скидка -15%. Купить ее можно перейдя по этой ссылке.
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