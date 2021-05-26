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Mario Kart 8 Deluxe получила патч впервые за последние два года

Игромания.ру
10 часов назад
Mario Kart 8 Deluxe вышла в апреле 2017 года, однако до сих пор продолжает получать обновления. Компания Nintendo впервые за последние два года выпустила патч для аркадной гонки. Предыдущий патч вышел в январе 2019 года.
Mario Kart 8 Deluxe получила патч впервые за два года
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Свежий патч 1.7.2 исправил две ошибки игры. Одна приводила к сбросу турнирных очков, а другая — к сбросу истории матчей с друзьями.
На данный момент Mario Kart 8 Deluxe остаётся самой продаваемой игрой для Nintendo Switch. К концу марта этого года продажи достигли 35,39 млн копий.
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