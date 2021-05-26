Echtra Games прекратит работу над Torchlight III

Echtra Games прекращает работу над экшен-RPG Torchlight III. Разработчики отмечают, что в марте студию купила компания Zynga. В результате этого Echtra Games переходит на работу над новыми проектами.

Новость пришла вместе с релизом весеннего обновления для Torchlight III, последнего обновления за авторством Echtra Games. Главными нововведением стал класс Cursed Captain.

Теперь дальнейшая судьба Torchlight III зависит от издательства Perfect World Entertainment. Пока компания не рассказала, собирается ли она поддерживать игру в будущем.