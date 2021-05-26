В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Echtra Games прекращает работу над Torchlight III

Игромания.ру
11 часов назад
Echtra Games прекращает работу над экшен-RPG Torchlight III. Разработчики отмечают, что в марте студию купила компания Zynga. В результате этого Echtra Games переходит на работу над новыми проектами.
Echtra Games прекратит работу над Torchlight III
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Новость пришла вместе с релизом весеннего обновления для Torchlight III, последнего обновления за авторством Echtra Games. Главными нововведением стал класс Cursed Captain.
Теперь дальнейшая судьба Torchlight III зависит от издательства Perfect World Entertainment. Пока компания не рассказала, собирается ли она поддерживать игру в будущем.
Ранее стало известно, что Echtra Games поможет студии NaturalMotion с созданием неанонсированной ролевой игры для нескольких платформ.
Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители