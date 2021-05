Началась распродажа «Время играть»

Sony запустила глобальную распродажу «Время играть», на которой впервые продаются эксклюзивы PlayStation 5 со скидками. Причём акция распространяется как на PS Store, так и на розничные магазины. PS Store — до 10 июня Demon's Souls (PS5) — 4784 рубля NBA 2K21 Next Generation (PS5) — 1719 рублей Sackboy: A Big Adventure (PS4 и PS5) — 4299 рублей «Человек-паук: Майлз Моралес» (PS4 и PS5) — 3568 рублей Immortals: Fenyx Rising (PS4 и PS5) — 2249 рублей Mortal Kombat 11 Ultimate (PS4 и PS5) — 1749 рублей Assassin's Creed Valhalla (PS4 и PS5) — 2699 рублей Call of Duty: Black Ops Cold War (PS4) — 2699 рублей Call of Duty: Black Ops Cold War (PS5) — 3322 рубля Yakuza: Like a Dragon (PS4 и PS5) — 2449 рублей Mafia: Definitive Edition (PS4) — 1599 рублей Divinity: Original Sin 2 (PS4) — 1399 рублей Control Ultimate Edition (PS4 и PS5) — 1709 рублей (1424 рубля для PS Plus) Sekiro: Shadows Die Twice (PS4) — 2499 рублей Resident Evil 7 (PS4) — 599 рублей Resident Evil 2 (PS4) — 919 рублей Resident Evil 3 (PS4) — 1154 рубляСкидки на игры в рознице Demon's Souls (PS5) — 4999 рублей «Человек-паук: Майлз Моралес» — 3599 рублей Sackboy: A Big Adventure — 4299 рублей Ghost of Tsushima — 3599 рублей The Last of Us — 749 рублей The Last of Us: Part II — 2899 рублей Bloodborne — 749 рублейСкидки на аксессуары HD-камера для PS5 — 4799 рублей Пульт для PS5 — 1990 рублей. Больше на Игромании Авторы Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground показали 15 минут геймплея СМИ: портативная консоль от Valve работает на Linux и может выйти в этом году В современной эре Humankind игроков ждёт и советская культура