Авторы Cloudpunk анонсировали симулятор жизни Nivalis

Разработчики из студии ION Lands выпустили дополнение City of Ghosts для киберпанкового приключения Cloudpunk, которое стало прямым продолжением игры.

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По словам авторов, сюжетная кампания DLC по продолжительности не уступает основной игре. Также игроков ждут новые и уже знакомые персонажи, несколько концовок, уличные гонки и другое.

Одновременно с этим разработчики анонсировали симулятор жизни Nivalis, события которого разворачиваются во вселенной Cloudpunk.