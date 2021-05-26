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Авторы Cloudpunk анонсировали симулятор жизни Nivalis во вселенной игры

Игромания.руиещё 1
13 часов назад
Разработчики из студии ION Lands выпустили дополнение City of Ghosts для киберпанкового приключения Cloudpunk, которое стало прямым продолжением игры.
Авторы Cloudpunk анонсировали симулятор жизни Nivalis
Фото: InstagramInstagram
По словам авторов, сюжетная кампания DLC по продолжительности не уступает основной игре. Также игроков ждут новые и уже знакомые персонажи, несколько концовок, уличные гонки и другое.
Одновременно с этим разработчики анонсировали симулятор жизни Nivalis, события которого разворачиваются во вселенной Cloudpunk.
Авторы обещают реалистичную симуляцию погоды и трафика, смену дня и ночи и рыбалку, а также возможность сколотить бизнес (ресторан, лоток с раменом или ночной клуб), познакомиться с различными персонажами и обустроить дом.Дата выхода Nivalis пока не известна.
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