Авторы Cloudpunk анонсировали симулятор жизни Nivalis

Разработчики из студии ION Lands выпустили дополнение City of Ghosts для киберпанкового приключения Cloudpunk, которое стало прямым продолжением игры.
По словам авторов, сюжетная кампания DLC по продолжительности не уступает основной игре. Также игроков ждут новые и уже знакомые персонажи, несколько концовок, уличные гонки и другое.
Одновременно с этим разработчики анонсировали симулятор жизни Nivalis, события которого разворачиваются во вселенной Cloudpunk.
Авторы обещают реалистичную симуляцию погоды и трафика, смену дня и ночи и рыбалку, а также возможность сколотить бизнес (ресторан, лоток с раменом или ночной клуб), познакомиться с различными персонажами и обустроить дом.Дата выхода Nivalis пока не известна.