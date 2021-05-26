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Ближайший апдейт для Skyforge позволит сыграть за Наемника

MMO13
1 час назад
Allods Team объявила дату выхода следующего обновления для MMORPG Skyforge под названием «Охотники Терры». Оно выйдет 2 июня на PC, PlayStation 4 и Xbox One, добавив в игру новый класс Наемник, который, как заявляют разработчики, существенно поможет как в сражениях с армиями вторжения, так и в исследовании неизведанных планет.
Ближайший апдейт для Skyforge позволит сыграть за Наемника
Фото: MMO13MMO13
Наемник является мощным бойцом, вооруженным ручной мортирой, которая наносит большой урон на средней дистанции нескольким противникам. Персонаж данного класса может зависать в воздухе, а в его арсенале можно отыскать множество взрывчатки и персональный энергетический щит, защищающий от вражеских атак.
Обновление также добавит в игру два новых приключения: «Терранский разлом» для трех игроков и «Древние тропы» для пяти игроков.
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