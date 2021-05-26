Доктор Мундо из League of Legends получит обновленный облик

О том, что Доктор Мундо подвергнется реворку в League of Legends, разработчики рассказывали уже достаточно давно, но подробностей об этом было мало. Теперь же компания Riot Games официально представила масштабную переработку этого «Сумасшедшего из Зауна», которая предлагает не только новый внешний облик, но и измененные способности.

Фото: MMO13 MMO13

Полное описание способностей Доктора Мунда следующие:

ХОДИТЬ КУДА ХОТЕТЬ (ПАССИВНОЕ УМЕНИЕ) — Доктор Мундо игнорирует следующий направленное в него обездвиживающий эффект, но теряет здоровье и роняет неподалеку емкость с химикатами. Он может восстановить часть от максимального запаса здоровья и сократить перезарядку пассивного умения, если пройдет над емкостью и подберет ее.

ЗАРАЖЕННАЯ ПИЛА [Q] — Доктор Мундо бросает зараженную хирургическую пилу, которая замедляет первого пораженного врага и наносит магический урон в зависимости от его текущего здоровья.

ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ [W] — Доктор Мундо пропускает через себя ток, нанося постоянный магический урон врагам поблизости. Сам он тоже получает урон, который отмечается серым на шкале здоровья. Когда умение перестает действовать, Мундо наносит дополнительный магический урон окружающим врагам, и если заденет кого-то, серая отметка исчезает, а здоровье восстанавливается.

ТУПАЯ ТРАВМА [E] — Пассивно: Доктор Мундо получает прибавку к силе атаки, которая зависит от его недостающего здоровья. Активно: Доктор Мундо бьет врага саквояжем, нанося урон, который зависит от недостающего здоровья Мундо. Если цель погибает, тело отбрасывает, и оно наносит минимальный урон этого умения всем задетым врагам.

МАКСИМАЛЬНАЯ ДОЗА [R] — Доктор Мундо накачивает себя химикатами, мгновенно восстанавливая часть от недостающего здоровья. После этого долгое время он восстанавливает себе часть от максимального запаса здоровья. Пока действует лечение, скорость передвижения и сила атаки Мундо увеличены.