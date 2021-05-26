Портативная консоль от Valve выйдет в этом году

Вчера мы рассказали, что в последнем обновлении бета-клиента Steam нашли упоминания возможной портативной консоли от Valve под кодовым названием Neptune, также известной как SteamPal.

Фото: Valve Valve

Вскоре после этого издание Ars Technica со ссылкой на собственные источники сообщило, что портативная консоль от Valve действительно существует.

Если верить источникам, консоль будет работать на Linux, а также получит сенсорный экран и встроенные кнопки управления. Кроме того, её можно будет подключить к телевизору или монитору по USB Type-C. Дизайн устройства можно сравнить с Nintendo Switch Lite.

Ars Technica отмечает, что консоль всё ещё находится на стадии прототипирования, но, скорее всего получит чип от Intel или AMD. Один из прототипов оказался шире Switch, так как получил не только стандартный набор кнопок и триггеров, но и сенсорную панель размером с большой палец.