В игре Torchlight 3 появился новый персонаж с большой пушкой

Главным нововведением стал «пиратский» класс персонажей Cursed Captain, который использует как оружие пушку и призванных духов. Во время боя он собирает монеты, которые являются ресурсами для применения навыков. В своём развитии Cursed Captain сможет продвигаться по веткам Cursed или Piracy, т. е. совершенствоваться или в призыве духов, или во владении оружия.