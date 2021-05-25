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В игре Torchlight 3 появился новый персонаж с большой пушкой

ИА Regnum
11 часов назад
Разработчики Torchlight 3 выпустили очередное обновление игры. Трейлер они опубликовали 25 мая на YouTube-канале Play Torchlight.
В игре Torchlight 3 появился новый персонаж с большой пушкой
Фото: скриншотскриншот
Главным нововведением стал «пиратский» класс персонажей Cursed Captain, который использует как оружие пушку и призванных духов. Во время боя он собирает монеты, которые являются ресурсами для применения навыков. В своём развитии Cursed Captain сможет продвигаться по веткам Cursed или Piracy, т. е. совершенствоваться или в призыве духов, или во владении оружия.
Torchlight III — это ролевая экшн-игра, релиз которой состоялся 13 июня 2020 года. На сайте Metacritic её ПК-версия имеет оценку 65 баллов из 100, Switch-версия — 63 балла. В марте 2021 года ИА REGNUM сообщило, что студию Echtra Games, разрабатывающую игру, купила компания Zynga.
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