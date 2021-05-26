СМИ подтвердили, что Valve работает над портативной консолью

Компания Valve готовит к выпуску портативную консоль SteamPal на базе Linux, которая будет поддерживать большое количество игр из библиотеки Steam. Об этом сообщил портал Ars Technica со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов, Valve создала несколько прототипов, которые напоминают Nintendo Switch. Компания экспериментирует с размерами дисплея, раскладкой контроллера, сенсорным экраном и тачпадом. Релиз запланирован на конец 2021 года, однако информации о цене и характеристиках у инсайдеров нет.