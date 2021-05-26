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СМИ подтвердили, что Valve работает над портативной консолью

CyberSport.ruиещё 2
17 часов назад
Компания Valve готовит к выпуску портативную консоль SteamPal на базе Linux, которая будет поддерживать большое количество игр из библиотеки Steam. Об этом сообщил портал Ars Technica со ссылкой на собственные источники.
СМИ подтвердили, что Valve работает над портативной консолью
Фото: CyberSport.ruCyberSport.ru
По данным журналистов, Valve создала несколько прототипов, которые напоминают Nintendo Switch. Компания экспериментирует с размерами дисплея, раскладкой контроллера, сенсорным экраном и тачпадом. Релиз запланирован на конец 2021 года, однако информации о цене и характеристиках у инсайдеров нет.
Ранее упоминания портативного устройства SteamPal были обнаружены в коде бета-версии клиента Steam. Помимо этого, глава Valve Гейб Ньюэлл заявил, что к концу 2021 года компания поделится новостями о появлении игр студии на консолях.
Игры,Гейб Ньюэлл,
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