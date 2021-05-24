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В Cyberpunk 2077 добавили Цири из «Ведьмака» с помощью мода

CyberSport.ru
13 часов назад
Моддер под никнеймом AlvarixPT добавил Цири из The Witcher 3: Wild Hunt в Cyberpunk 2077. Файлы опубликованы на площадке Nexus Mods.
В Cyberpunk 2077 добавили Цири из «Ведьмака» с помощью мода
Фото: СкриншотСкриншот
Студия CD Projekt RED не добавила Цири в Cyberpunk 2077 официально, хотя до релиза игры об этом ходило много слухов. Персонаж «Ведьмака» есть только на обложке ретро-журнала об играх. При этом фанаты предполагали, что Цири может появиться во вселенной Cyberpunk 2077 благодаря умению перемещаться по другим мирам.
Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, а также стала доступна на PS5 и Xbox Series X/S по системе обратной совместимости. Ранее CD Projekt RED рассказала, сколько зарабатывает риппердок Виктор — один из богатейших людей Найт Сити.
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