В Cyberpunk 2077 добавили Цири из «Ведьмака» с помощью мода

Моддер под никнеймом AlvarixPT добавил Цири из The Witcher 3: Wild Hunt в Cyberpunk 2077. Файлы опубликованы на площадке Nexus Mods.
Студия CD Projekt RED не добавила Цири в Cyberpunk 2077 официально, хотя до релиза игры об этом ходило много слухов. Персонаж «Ведьмака» есть только на обложке ретро-журнала об играх. При этом фанаты предполагали, что Цири может появиться во вселенной Cyberpunk 2077 благодаря умению перемещаться по другим мирам.
Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, а также стала доступна на PS5 и Xbox Series X/S по системе обратной совместимости. Ранее CD Projekt RED рассказала, сколько зарабатывает риппердок Виктор — один из богатейших людей Найт Сити.