В Cyberpunk 2077 добавили Цири из «Ведьмака» с помощью мода

Студия CD Projekt RED не добавила Цири в Cyberpunk 2077 официально, хотя до релиза игры об этом ходило много слухов. Персонаж «Ведьмака» есть только на обложке ретро-журнала об играх. При этом фанаты предполагали, что Цири может появиться во вселенной Cyberpunk 2077 благодаря умению перемещаться по другим мирам.