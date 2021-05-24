«Гвинт» получил комплект «Цена могущества» из трёх DLC

Компания CD Projekt анонсировала пропуск для карточной стратегии «Гвинт». В комплект «Цена могущества» вошли три дополнения, который должны выйти с июня по октябрь, по одному в два месяца. В каждое будут включены новые карты и сюжетные кампании.

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Все дополнения комплекта объединены общей темой: волшебными силами, которые для каждого имеют разное значение. Кто-то готов на всё ради их получения, кто-то борется с их обладателями, а кто-то пытается извлечь выгоду.