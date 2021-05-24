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К «Гвинту» выпустили комплект «Цена могущества» из трёх DLC

Игромания.ру
3 часа назад
Компания CD Projekt анонсировала пропуск для карточной стратегии «Гвинт». В комплект «Цена могущества» вошли три дополнения, который должны выйти с июня по октябрь, по одному в два месяца. В каждое будут включены новые карты и сюжетные кампании.
«Гвинт» получил комплект «Цена могущества» из трёх DLC
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Все дополнения комплекта объединены общей темой: волшебными силами, которые для каждого имеют разное значение. Кто-то готов на всё ради их получения, кто-то борется с их обладателями, а кто-то пытается извлечь выгоду.
Первое дополнение, «Пылающий костёр», уже анонсировано. И его темой стало сожжение на кострах магов и чародеек. И эти деяния охотников на колдуний, да и просто суеверных обывателей, порой страшат больше, чем зло, что творят истинные монстры.Все дополнения будут продаваться по отдельности, но владельцы глобального пропуска в качестве бонуса получат уникальную монету. Пользоваться ею можно будет сразу после покупки.
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