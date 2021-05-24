Ведущий художник персонажей Overwatch покинул Blizzard

Ведущий художник персонажей Overwatch Рено Галанд сообщил, что покинул Blizzard, где проработал почти 12 лет.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Галанд присоединился к компании в октябре 2009 года для работы в качестве художника персонажей над Project Titan. Позже проект отменили, а наработки использовали для создания Overwatch.

Спустя три года Галанд стал старшим художником персонажей, а ещё через три года — ведущим художником персонажей.