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Ведущий художник персонажей Overwatch покинул Blizzard

Игромания.ру
10 часов назад
Ведущий художник персонажей Overwatch Рено Галанд сообщил, что покинул Blizzard, где проработал почти 12 лет.
Ведущий художник персонажей Overwatch покинул Blizzard
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Галанд присоединился к компании в октябре 2009 года для работы в качестве художника персонажей над Project Titan. Позже проект отменили, а наработки использовали для создания Overwatch.
Спустя три года Галанд стал старшим художником персонажей, а ещё через три года — ведущим художником персонажей.
Помимо Overwatch Галанд также работал над Overwatch 2. Ранее Blizzard поделилась новыми подробностями грядущего соревновательного шутера.
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