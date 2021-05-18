Riot Games отстранила Sinatraa до сентября 2021 года

В марте 2021 года бывшая девушка киберспортсмена обвинила его в сексуальном насилии. После этого Riot Games начала внутреннее расследование инцидента, в ходе которого Вон нарушил один из пунктов правил пользования Valorant — согласно ему геймер обязан был принимать полное участие в разбирательстве. Однако по словам представителей студии, американец отказался предоставить доказательства своей невиновности, в результате чего получил полугодовой бан, который продлится до сентября. Киберспортсмена также обязали пройти курс по профессиональному поведению.