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Riot Games отстранила Sinatraa до сентября 2021 года

CyberSport.ru
1 час назад
Разработчики шутера Valorant из Riot Games запретили Джею sinatraa Вону участвовать в турнирах до 10 сентября 2021 года. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.
Riot Games отстранила Sinatraa до сентября 2021 года
Фото: соцсетисоцсети
В марте 2021 года бывшая девушка киберспортсмена обвинила его в сексуальном насилии. После этого Riot Games начала внутреннее расследование инцидента, в ходе которого Вон нарушил один из пунктов правил пользования Valorant — согласно ему геймер обязан был принимать полное участие в разбирательстве. Однако по словам представителей студии, американец отказался предоставить доказательства своей невиновности, в результате чего получил полугодовой бан, который продлится до сентября. Киберспортсмена также обязали пройти курс по профессиональному поведению.
Помимо обращения в Riot Games, бывшая девушка киберспортсмена заявила на него в полицию. На момент публикации материала результаты расследования неизвестны.
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