Subnautica: Below Zero покинула ранний доступ

Студия Unknown Worlds выпустила обновление 1.0 к своей инопланетной выживалке Subnautica: Below Zero. Это событие знаменует официальный релиз: игра покинула ранний доступ, где провела более двух лет и в ходе которого собрала очень положительные отзывы.

Subnautica: Below Zero доступна на Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 и PlayStation 5. Вдобавок разработчики перевыпустили оригинальную Subnautica на PlayStation 5. И на версию для новой консоли могут обновиться все те, кто получил игру в ходе бесплатной раздачи в рамках инициативы «Играйте дома».