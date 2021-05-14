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Subnautica: Below Zero покинула ранний доступ

Игромания.руиещё 1
11 часов назад
Студия Unknown Worlds выпустила обновление 1.0 к своей инопланетной выживалке Subnautica: Below Zero. Это событие знаменует официальный релиз: игра покинула ранний доступ, где провела более двух лет и в ходе которого собрала очень положительные отзывы.
Subnautica: Below Zero покинула ранний доступ
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Обновление 1.0 не только правит ряд игровых ошибок, но и разблокирует весь оставшийся контент. Игроки теперь могут узнать, чем закончилось приключение на планете 4546B. При этом не потребуется начинать новую игру: сохранения, сделанные в ходе раннего доступа, действуют.
Subnautica: Below Zero доступна на Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 и PlayStation 5. Вдобавок разработчики перевыпустили оригинальную Subnautica на PlayStation 5. И на версию для новой консоли могут обновиться все те, кто получил игру в ходе бесплатной раздачи в рамках инициативы «Играйте дома».
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