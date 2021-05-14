В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Создатели Arena of Valor  и Call of Duty: Mobile заключили стратегическое партнёрство с Xbox Game Studios

MMO13
12 часов назад
Дочерняя студия Tencent, Timi Studios, объявила о заключении глубокого стратегического партнерства с Xbox Game Studios. Обе стороны планируют объединить опыт и преимущества для осуществления всестороннего сотрудничества. О первых результатах взаимодействия компаний объявят уже в этом году.
СоздателиCall of Duty: Mobile заключили партнёрство с Xbox Game Studios
Фото: MMO13MMO13
TiMi Studios — это студия разработки игр, которая в настоящее время насчитывает более 3000 сотрудников в китайских городах Шэньчжэнь, Шанхай и Чэнду, американских Лос-Анджелесе и Сиэтле. Её основали в 2008 году и за прошедшее время она успела выпустить Arena of Valor и Call of Duty: Mobile. Сейчас сотрудники TiMi Studios трудятся над Pokémon UNITE и новым ААА шутером на движке Unreal Engine 5 для ПК и консолей.
Вполне вероятно, сотрудничество с Xbox Game Studios понадобилось студии для выпуска новых игр на платформе Xbox или даже наоборот, игр Xbox на мобильных платформах. Ждём Halo Mobile?
Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители