СоздателиCall of Duty: Mobile заключили партнёрство с Xbox Game Studios

Дочерняя студия Tencent, Timi Studios, объявила о заключении глубокого стратегического партнерства с Xbox Game Studios. Обе стороны планируют объединить опыт и преимущества для осуществления всестороннего сотрудничества. О первых результатах взаимодействия компаний объявят уже в этом году.

TiMi Studios — это студия разработки игр, которая в настоящее время насчитывает более 3000 сотрудников в китайских городах Шэньчжэнь, Шанхай и Чэнду, американских Лос-Анджелесе и Сиэтле. Её основали в 2008 году и за прошедшее время она успела выпустить Arena of Valor и Call of Duty: Mobile. Сейчас сотрудники TiMi Studios трудятся над Pokémon UNITE и новым ААА шутером на движке Unreal Engine 5 для ПК и консолей.