Дополнение Hidden Depths для Minecraft Dungeons выйдет 26 мая

Разработчики экшен-RPG Minecraft Dungeons объявили, что дополнение Hidden Depths выйдет уже 26 мая. Игрокам предстоит «бороться с распространяющейся угрозой, которая достигла самых тёмных глубин океана». Остальные подробности DLC пока держатся в секрете.

Вместе с релизом дополнения игра получит бесплатное обновление с новыми зачарованиями и уровнями, а также с так называемыми Raid Captains. По словам авторов, Raid Captains — это очень сложные новые противники, которые прячутся в скрытых уголках мира.

Hidden Depths можно будет купить отдельно или получить в составе второго сезонного пропуска. Это DLC станет третьим во втором сезонном пропуске. Четвёртое, последнее, DLC пока не анонсировали.