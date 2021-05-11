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Дополнение Hidden Depths для Minecraft Dungeons выйдет уже 26 мая

Игромания.ру
11 мая 2021
Разработчики экшен-RPG Minecraft Dungeons объявили, что дополнение Hidden Depths выйдет уже 26 мая. Игрокам предстоит «бороться с распространяющейся угрозой, которая достигла самых тёмных глубин океана». Остальные подробности DLC пока держатся в секрете.
Дополнение Hidden Depths для Minecraft Dungeons выйдет 26 мая
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Вместе с релизом дополнения игра получит бесплатное обновление с новыми зачарованиями и уровнями, а также с так называемыми Raid Captains. По словам авторов, Raid Captains — это очень сложные новые противники, которые прячутся в скрытых уголках мира.
Hidden Depths можно будет купить отдельно или получить в составе второго сезонного пропуска. Это DLC станет третьим во втором сезонном пропуске. Четвёртое, последнее, DLC пока не анонсировали.
Minecraft Dungeons доступна на Xbox Series, Xbox One, PS4, Switch и PC.
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