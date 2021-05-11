Surviving Mars достигла отметки в 5 млн уникальных игроков

Компания Paradox Interactive опубликовала финансовый отчёт за первый квартал 2021 года.

Выручка компании упала на 9% по сравнению с первым кварталом 2020-го, а прибыль до уплаты налогов снизилась на 44%. Падение связывают с изменившимся курсом валют, однако в компании всё равно неудовлетворены таким результатом.

Ключевыми за последние несколько лет для Paradox стали игры серий Europa Universalis, Crusader Kings, Stellaris, Hearts of Iron и Cities: Skylines. Возможность попасть в этот список есть у Surviving Mars, Age of Wonders и Prison Architect.

Также компания планирует выпустить игры, основанные на новых брендах, которые частично выходят за рамки её текущих основных областей, таких как стратегии и симуляторы менеджмента.

Однако в Paradox продолжают инвестировать в свои основные области. Например, новый контент для экономической стратегии Surviving Mars, которая достигла отметки в 5 млн уникальных игроков (игру дважды раздавали в EGS), запланирован на предстоящий год.