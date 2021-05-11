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Отчёт Paradox: Surviving Mars достигла отметки в&nbsp;5 млн уникальных игроков

Игромания.ру
11 мая 2021
Компания Paradox Interactive опубликовала финансовый отчёт за первый квартал 2021 года.
Surviving Mars достигла отметки в 5 млн уникальных игроков
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Выручка компании упала на 9% по сравнению с первым кварталом 2020-го, а прибыль до уплаты налогов снизилась на 44%. Падение связывают с изменившимся курсом валют, однако в компании всё равно неудовлетворены таким результатом.
Ключевыми за последние несколько лет для Paradox стали игры серий Europa Universalis, Crusader Kings, Stellaris, Hearts of Iron и Cities: Skylines. Возможность попасть в этот список есть у Surviving Mars, Age of Wonders и Prison Architect.
Также компания планирует выпустить игры, основанные на новых брендах, которые частично выходят за рамки её текущих основных областей, таких как стратегии и симуляторы менеджмента.
Однако в Paradox продолжают инвестировать в свои основные области. Например, новый контент для экономической стратегии Surviving Mars, которая достигла отметки в 5 млн уникальных игроков (игру дважды раздавали в EGS), запланирован на предстоящий год.
При этом в прошлом квартале компания отменила две неанонсированные игры, которые разрабатывали внутренние студии.
Игры,Налог на прибыль,
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