Авторов Resident Evil Village обвинили в плагиате

Режиссёр хоррора «Армия Франкенштейна» Ричард Рапхорст обвинил Capcom в копировании одного из монстров его фильма для битвы с боссом в Resident Evil Village.

В «Армии Франкенштейна» можно увидеть монстра, который представляет собой гуманоида с двигателем и пропеллером вместо головы. Герои фильма перерезают ему топливные трубки, от чего тот загорается и взрывается.

Битва с таким же гуманоидом есть и в Resident Evil Village. Босса зовут Штурм, а действие происходит на фабрике Гейзенберга. В отличие от фильма, игрокам нужно заходить монстру в спину и стрелять по отводящему тепло вентилятору, чтобы босс тоже загорелся и взорвался.

В интервью Eurogamer Рапхорст заявил, что это копирование один к одному. По мнению режиссёра, авторы игры скопировали даже окружение и цветовую палитру.

Рапхорст рассказал, что Capcom не связывалась с ним и что он узнал о схожести от фанатов в день выхода Resident Evil Village.Сначала я разозлился. Потом я почувствовал гордость. Теперь, когда я вижу все реакции, я снова чувствую себя злым и оскорблённым.

Так трудно придумать отличный дизайн. Очень трудно придумать то, что воспринимается как классный дизайн. Идеи не витают вокруг, чтобы вы могли их ухватить. Это каторжный труд. А они просто хватают его и помещают куда-нибудь в игру. Это творческое насилие - Ричард Рапхорст.

Рапхорст отметил, что не надеется получить деньги от Capcom, так как права на фильм принадлежат кинокомпании MPI Media Group. Однако режиссёр хочет получить признание в виде своего имени в титрах игры.