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Дефицит PlayStation 5 продлится весь год

Lenta.ru
2 часа назад
Нехватка консолей нового поколения Sony ожидается в течение всего ближайшего года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Дефицит PlayStation 5 продлится весь год
Фото: ReutersReuters
По информации журналистов, представители Sony предупредили аналитиков, что PlayStation 5 будет оставаться дефицитной как минимум до 2022 года. С высокой долей вероятности нехватка игровых приставок японской компании продлится весь 2021 год, Ситуация может оставаться таковой и в 2022 году. В этой связи топ-менеджеры корпорации полагают, что в компании не удастся увеличить поставки PS5.
«Я не думаю, что в этом году спрос снизится, и даже если мы обеспечим намного больше устройств и произведем гораздо больше единиц PlayStation 5 в следующем году, наши поставки не смогут догнать спрос», — заявил финансовый директор Sony Хироки Тотоки (Hiroki Totoki) на закрытом совещании. Представители компании, к которым обратились журналисты, отказались от комментариев.
По словам топ-менеджеров Sony, в компании уверены, что дефицит на консоли сохранится несмотря на пандемию коронавируса и прочие факторы.
«Мы продали более 100 миллионов единиц PS5 и, учитывая нашу репутацию и долю рынка, которую мы занимаем, я не верю, что спрос может упасть в один момент», — подытожил Тотоки.
Журналисты заметили, что консоли нового поколения от Sony являются дефицитными с момента их появления в широкую продажу в ноябре 2020 года. Официально представители компании не уточняли, как долго будет сохраняться дефицит.
В феврале Хироки Тотоки заявил, что нехватка PlayStation 5 вызвана дефицитом компонентов для производства приставок. «Нам сложно увеличить производство PS5 из-за нехватки полупроводников и других компонентов», — заявил финансовый директор Sony.
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