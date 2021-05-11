Дефицит PlayStation 5 продлится весь год

Нехватка консолей нового поколения Sony ожидается в течение всего ближайшего года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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По информации журналистов, представители Sony предупредили аналитиков, что PlayStation 5 будет оставаться дефицитной как минимум до 2022 года. С высокой долей вероятности нехватка игровых приставок японской компании продлится весь 2021 год, Ситуация может оставаться таковой и в 2022 году. В этой связи топ-менеджеры корпорации полагают, что в компании не удастся увеличить поставки PS5.

«Я не думаю, что в этом году спрос снизится, и даже если мы обеспечим намного больше устройств и произведем гораздо больше единиц PlayStation 5 в следующем году, наши поставки не смогут догнать спрос», — заявил финансовый директор Sony Хироки Тотоки (Hiroki Totoki) на закрытом совещании. Представители компании, к которым обратились журналисты, отказались от комментариев.

По словам топ-менеджеров Sony, в компании уверены, что дефицит на консоли сохранится несмотря на пандемию коронавируса и прочие факторы.

«Мы продали более 100 миллионов единиц PS5 и, учитывая нашу репутацию и долю рынка, которую мы занимаем, я не верю, что спрос может упасть в один момент», — подытожил Тотоки.

Журналисты заметили, что консоли нового поколения от Sony являются дефицитными с момента их появления в широкую продажу в ноябре 2020 года. Официально представители компании не уточняли, как долго будет сохраняться дефицит.