Выход AION 2 могут перенести

IR-директор NCSOFT Чан Ук Ли не может гарантировать выход мобильной MMORPG AION 2 в 2021 году. Об этом он рассказал в ходе телефонной конференции, посвященной финансовому отчету компании за первый квартал текущего года.

Фото: MMO13 MMO13

Пандемия коронавируса повлияла на сроки выпуска игр от NCSOFT, таких как Blade & Soul 2, Trickster M и AION 2. Если первые две должны вот-вот выйти в Южной Корее, то с третьей пока ничего не понятно.