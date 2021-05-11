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AION 2 может не выйти в 2021 году

MMO13
3 часа назад
IR-директор NCSOFT Чан Ук Ли не может гарантировать выход мобильной MMORPG AION 2 в 2021 году. Об этом он рассказал в ходе телефонной конференции, посвященной финансовому отчету компании за первый квартал текущего года.
Выход AION 2 могут перенести
Фото: MMO13MMO13
Пандемия коронавируса повлияла на сроки выпуска игр от NCSOFT, таких как Blade & Soul 2, Trickster M и AION 2. Если первые две должны вот-вот выйти в Южной Корее, то с третьей пока ничего не понятно.
Как пояснил IR-директор, пока рано утверждать наверняка, что сиквел популярной компьютерной MMORPG выйдет в 2021 году. Поэтому если потребуется, то разработчики перенесут дату.
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