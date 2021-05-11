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В Steam идёт распродажа EA — на скидках Dead Space, Dragon Age, Mass Effect и не только

Игромания.ру
4 часа назад
В Steam проходит очередная распродажа, на этот раз посвящённая играм Electronic Arts. Акция продлится ещё в течение недели.
В Steam проходит распродажа EA
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Собрали все предложения акции:
  • Dead Space — 249 руб
  • Dead Space 2 — 249 руб
  • Dead Space 3 — 249 руб
  • Dead Space 3 Awakened — 249 руб
  • Dragon Age Origins — 249 руб
  • Dragon Age II — 249 руб
  • Dragon Age: Inquisition — 624 руб
  • Mass Effect: Andromeda, Deluxe-издание — 349 руб
  • Трилогия Crysis — 2462 руб
  • Command & Conquer Remastered Collection — 749 руб
  • Command & Conquer: Red Alert 3 — 249 руб
  • Command & Conquer: Red Alert 3 - Uprising — 249 руб
  • Command & Conquer 3: Tiberium Wars — 174 руб
  • Command & Conquer 3: Kane's Wrath — 174 руб
  • Command & Conquer 4: Tiberian Twilight — 249 руб
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