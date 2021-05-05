Анонсирован шпионский 2D-экшен Blast Brigade

Компания MY.GAMES и Allods Team Arcade анонсировали приключенческий 2D-экшен Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread.

По сюжету игры, безумный злодей доктор Кред захватывает целый остров и порабощает местное население для производства гигантского боевого робота. Мировые державы отправляют своих лучших агентов положить конец замыслам Креда. К отряду спецагентов присоединяется местная девушка, чтобы сберечь древние тайны своего народа.

В Blast Brigade игроков ждут 4 главных героя со своими уникальными умениями и оружием: американец Джефф Дж. Джефферсон, Александра «Шура» Ворон из КГБ, шотландец Гэвин Генри Гейл по кличке «Галахад» из МИ-6 и Вартаксаклахун «Вортекс» Пакарнуста.

Одной из основных особенностей игры стала возможность моментально переключаться между персонажами. Также авторы обещают разнообразные локации (от проснувшегося вулкана до подземного древнего города и ледяных пещер), толпы врагов, битвы с боссами и множество спрятанных секретов.