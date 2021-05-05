Gravity разрабатывает трехмерную MMORPG в Ragnarok Online

Gravity продолжает эксплуатировать вселенную Ragnarok Online, выпуская новые и преимущество мобильные игры. Стало известно, что дочерняя студия Gravity Neocyan набирает сотрудников на различные должности для создания очередной мобильной MMORPG по данной франшизе под кодовым названием Project S.

Согласно объявлению о приеме на работу, Project S создается на движке Unity и имеет «сказочную» стилистику, передающую дух оригинальной игры. К сожалению, больше подробностей о новом проекте пока нет.

Neocyan была основана 25 сентября 2000 года для предоставления услуг на мобильных и веб-платформах, а в декабре 2020 года изменила название на Gravity Neocyan. Общее количество сотрудников составляет около 220 человек, а если верить финансовому отчету, объем продаж за прошлый год составил 26,3 миллиарда вон, а операционные убытки — 1,9 миллиарда вон.