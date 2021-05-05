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Gravity разрабатывает трехмерную мобильную MMORPG во вселенной Ragnarok Online

MMO13
18 часов назад
Gravity продолжает эксплуатировать вселенную Ragnarok Online, выпуская новые и преимущество мобильные игры. Стало известно, что дочерняя студия Gravity Neocyan набирает сотрудников на различные должности для создания очередной мобильной MMORPG по данной франшизе под кодовым названием Project S.
Gravity разрабатывает трехмерную MMORPG в Ragnarok Online
Фото: MMO13MMO13
Согласно объявлению о приеме на работу, Project S создается на движке Unity и имеет «сказочную» стилистику, передающую дух оригинальной игры. К сожалению, больше подробностей о новом проекте пока нет.
Neocyan была основана 25 сентября 2000 года для предоставления услуг на мобильных и веб-платформах, а в декабре 2020 года изменила название на Gravity Neocyan. Общее количество сотрудников составляет около 220 человек, а если верить финансовому отчету, объем продаж за прошлый год составил 26,3 миллиарда вон, а операционные убытки — 1,9 миллиарда вон.
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