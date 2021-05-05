Дата выхода ArcheAge 2 намечена на 2024 год

Kakao Games объявила, что наконец готова обозначить приблизительные даты выхода двух свежих игр. Одна из них — мобильная MMORPG на Unreal Engine 4, пока без названия, а другая — ожидаемая MMORPG ArcheAge 2. Первая выйдет в 2022 году, тогда как дата выхода ArcheAge 2 назначена на 2024 год.
ArcheAge 2 — это сиквел небезызвестной MMORPG ArcheAge, анонсированная в сентябре прошлого года. Проект создаётся на движке Unreal Engine 5 и сможет похвастаться отличной графикой с высокой степенью свободы, а также, скорее всего, подземельями, рейдами, осадами, множеством навыков и способностей, делением на классы, PvP с аренами, зонами PK и так далее.