Дата выхода ArcheAge 2 намечена на 2024 год

Kakao Games объявила, что наконец готова обозначить приблизительные даты выхода двух свежих игр. Одна из них — мобильная MMORPG на Unreal Engine 4, пока без названия, а другая — ожидаемая MMORPG ArcheAge 2. Первая выйдет в 2022 году, тогда как дата выхода ArcheAge 2 назначена на 2024 год.