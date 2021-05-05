В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Дата выхода ArcheAge 2 намечена на 2024 год

MMO13
20 часов назад
Kakao Games объявила, что наконец готова обозначить приблизительные даты выхода двух свежих игр. Одна из них — мобильная MMORPG на Unreal Engine 4, пока без названия, а другая — ожидаемая MMORPG ArcheAge 2. Первая выйдет в 2022 году, тогда как дата выхода ArcheAge 2 назначена на 2024 год.
Дата выхода ArcheAge 2 намечена на 2024 год
Фото: MMO13MMO13
«Мы поделимся конкретным графиком и подробностями двух работ, как только будем готовы», — сообщили представители Kakao Games.
ArcheAge 2 — это сиквел небезызвестной MMORPG ArcheAge, анонсированная в сентябре прошлого года. Проект создаётся на движке Unreal Engine 5 и сможет похвастаться отличной графикой с высокой степенью свободы, а также, скорее всего, подземельями, рейдами, осадами, множеством навыков и способностей, делением на классы, PvP с аренами, зонами PK и так далее.
Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители