Steam со скидками распродаёт серию игр Mafia

В цифровом магазине Steam стартовала новая недельная распродажа. В её рамках игры серии Mafia предлагают со скидками. Акция продлится до 10 мая.

Вся трилогия Mafia получила 34-процентную скидку. Три части в Definitive Edition оценены в 1979 рублей вместо 2999. По отдельности игры тоже продаются по сниженной цене.

Помимо Mafia в Steam со скидкой можно купить симулятор баскетбола NBA 2K21. Он продаётся по цене, сниженной на 84%, — за 399 рублей.