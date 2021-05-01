Создатели Cyberpunk 2077 вернули геймерам $2 млн из-за багов

Польская студия CD Project Red вернула геймерам более $2 млн, потраченных ими на игру Cyberpunk 2077. Пользователи жаловались на огромное количество багов и ошибок в игре, которая была главным ожиданием в 2020 году. О возврате сообщается на сайте CD Project Red.

Фото: Flickr , CC0 Flickr , CC0

Услугу запросили около 30 000 геймеров, студия уже удовлетворила около 95% заявок. Cyberpunk 2077 стала самой продаваемой игрой в истории польской компании — она продала 13,7 млн копий.

Несмотря на обилие багов в Cyberpunk 2077 и убытки, которые из-за этого понесла CD Project Red, выручка компании превысила $550 млн — в четыре раза больше, чем в 2019-м. Прибыль студии выросла в шесть раз и достигла $304 млн.

«Мы остаемся амбициозными и делаем все возможное, чтобы вывести Cyberpunk 2077 на такой уровень, на котором каждый сможет в полной мере насладиться игрой, независимо от платформы», — заявил генеральный директор студии Адам Кичиньски.

CD Projekt Red анонсировала Cyberpunk 2077 в конце мая 2012 года. Изначально игра должна была выйти 16 апреля 2020-го, однако затем разработчик неоднократно переносил релиз для исправления всех недочётов.

В итоге Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря 2020 года. Несмотря на переносы, багов избежать не удалось — жалоб было столько, что Sony решила отозвать Cyberpunk 2077 из своего онлайн-магазина. Акции CDPR резко упали, а самой компании пришлось извиняться за некачественную версию для приставок.