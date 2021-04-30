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S.T.A.L.K.E.R 2 отказались выпускать на PlayStation

Lenta.ru
5 часов назад
Находящаяся в разработке S.T.A.L.K.E.R 2 не выйдет на приставках PlayStation. Об этом представители разработчика игры заявили в интервью изданию GamingBolt.
S.T.A.L.K.E.R 2 отказались выпускать на PlayStation
Фото: S.T.A.L.K.E.R 2S.T.A.L.K.E.R 2
По словам журналистов, в готовящемся интервью с разработчиками студии GSC Game World они спросили о перспективах выхода тайтла на консолях Sony.
«На данный момент нет никаких планов [выпустить игру на PS]», — ответили представители украинской студии. По словам разработчиков, данное решение было принято после переговоров с Microsoft. «Мы увидели несколько хороших возможностей для бренда, в том числе — Game Pass», — заметили собеседники издания.
Комментируя отказ выпускать S.T.A.L.K.E.R 2 на PlayStation, представители GSC Game World подчеркнули, что в данный момент разработчики студии «сконцентрированы на создании версии игры для Xbox Series X/S».
В настоящий момент S.T.A.L.K.E.R 2 находится в разработке, ориентировочные сроки релиза тайтла не раскрываются. Ранее в GSC Game World заявили, что продолжение популярной серии игр про Зону будет доступно для пользователей подписки Game Pass для Xbox в день выхода. Также игра выйдет на ПК.
В конце марта, отмечая 25-летие GSC Game World, представители студии продемонстрировали новые детали S.T.A.L.K.E.R 2. Разработчики показали костюмы фракций, оружие и конструктор, позволяющий настроить внешний вид NPC. Первый тизер геймплея игры был презентован в конце 2020 года.
Игры,Microsoft,
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