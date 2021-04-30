Студия Wolfire Games подала иск против Valve

Студия Wolfire Games (Overgrowth, Receiver) подала антимонопольный иск против Valve. Разработчики считают, что компания использует своё доминирующее положение на рынке PC, чтобы эксплуатировать издателей и потребителей.

Фото: Valve Valve

Основной причиной конфликта стала комиссия в 30%, которую разработчики отчисляют Valve, если зарабатывают в Steam меньше 10 млн долларов. В Wolfire Games такой процент считают чересчур завышенным, особенно когда примерно 75% PC-игр продаются в США через Steam.

Ещё одной претензией Wolfire Games к Valve стала Steam Key Price Parity Provision, которая не позволяет издателям продавать игры и Steam-ключи дешевле на других платформах. Из-за этого другие магазины якобы не могут конкурировать со Steam.

Даже Epic Games Store, где комиссия составляет всего 12%, в Wolfire Games считают провалом, так как Epic Games пришлось потратить сотни миллионов долларов, чтобы захватить только 15% рынка к июню 2020 года.

В Wolfire Games требуют возместить убытки, расходы и судебные издержки, а также наложить судебный запрет, устраняющий монополию Valve, чтобы привнести конкуренцию на рынок и принести пользу обществу в целом.