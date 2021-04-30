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Студия Wolfire Games подала антимонопольный иск против Valve

Игромания.ру
8 часов назад
Студия Wolfire Games (Overgrowth, Receiver) подала антимонопольный иск против Valve. Разработчики считают, что компания использует своё доминирующее положение на рынке PC, чтобы эксплуатировать издателей и потребителей.
Студия Wolfire Games подала иск против Valve
Фото: ValveValve
Основной причиной конфликта стала комиссия в 30%, которую разработчики отчисляют Valve, если зарабатывают в Steam меньше 10 млн долларов. В Wolfire Games такой процент считают чересчур завышенным, особенно когда примерно 75% PC-игр продаются в США через Steam.
Ещё одной претензией Wolfire Games к Valve стала Steam Key Price Parity Provision, которая не позволяет издателям продавать игры и Steam-ключи дешевле на других платформах. Из-за этого другие магазины якобы не могут конкурировать со Steam.
Даже Epic Games Store, где комиссия составляет всего 12%, в Wolfire Games считают провалом, так как Epic Games пришлось потратить сотни миллионов долларов, чтобы захватить только 15% рынка к июню 2020 года.
В Wolfire Games требуют возместить убытки, расходы и судебные издержки, а также наложить судебный запрет, устраняющий монополию Valve, чтобы привнести конкуренцию на рынок и принести пользу обществу в целом.
Ранее организаторы GDC провели опрос, по результатам которого стало известно, что только 3% опрошенных представителей игровой индустрии считают комиссию в 30% справедливой. Кроме того, вчера Microsoft объявила, что с 1 августа комиссия в Microsoft Store снизится с 30% до 12%.
Игры,Microsoft,Соединенные Штаты,
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