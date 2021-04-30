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PUBG тестирует режим с возрождениями

MMO13
12 часов назад
Разработчики Playerunknown's Battlegrounds запустили тестовую версию режима «Королевская битва с возрождениями». Он доступен в рамках PUBG LABS, а значит за участие в матчах вы не будете получать опыт и другие награды.
PUBG тестирует режим с возрождениями
Фото: MMO13MMO13
Самое важное изменения в данном режиме заключается в том, что игроки теперь возрождаются через 100 секунд после смерти, если отряд не был уничтожен полностью. Однако все оружие и метательные предметы отныне наносят в пять раз больше урона, а значит смерть наступает довольно быстро.
Королевская битва с возрождениями проводится на Парамо, и принять участие в ней могут до 9 отрядов. В целях тестирования разработчики убрали весь лут и предоставили на выбор три разных комплекта снаряжения.
На ПК режим доступен до 3 мая 10:00 МСК. На консолях же он будет открыт с 6 мая 08:00 МСК до 10 мая 10:00 МСК.
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