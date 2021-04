Представлена мобильная ролевая Crystal Hearts 2: Compass of Dimension

Crystal Hearts 2: Compass of Dimension является единственной исключительно мобильной игрой, представленной на выставке LINE Games Play Game. Это сиквел ролевой адвенчуры Crystal Hearts, вышедшей в 2016 году, но так и не добравшейся до России

Crystal Hearts 2: Compass of Dimension разрабатывается студией Netmarble F&C, наиболее известной по таким играм, как The Seven Deadly Sins: Grand Cross и Blade & Soul: Revolution. Глобальный релиз состоится в 2022 году на iOS и Android.