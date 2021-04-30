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Представлена мобильная ролевая адвенчура Crystal Hearts 2: Compass of Dimension

MMO13
13 часов назад
Crystal Hearts 2: Compass of Dimension является единственной исключительно мобильной игрой, представленной на выставке LINE Games Play Game. Это сиквел ролевой адвенчуры Crystal Hearts, вышедшей в 2016 году, но так и не добравшейся до России.
Представлена мобильная ролевая Crystal Hearts 2: Compass of Dimension
Фото: MMO13MMO13
Сюжет продолжения переносит игроков на 20 лет вперед и рассказывает о новых героях. Как и раньше, вам предстоит зачищать уровни группой из четырех персонажей, которых можно собирать и прокачивать. Также присутствует кооперативный режим, позволяющий проходить подземелья и рейды с другими пользователями.
Crystal Hearts 2: Compass of Dimension разрабатывается студией Netmarble F&C, наиболее известной по таким играм, как The Seven Deadly Sins: Grand Cross и Blade & Soul: Revolution. Глобальный релиз состоится в 2022 году на iOS и Android.
Игры,Россия,
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