Представлена мобильная ролевая Crystal Hearts 2: Compass of Dimension

Сюжет продолжения переносит игроков на 20 лет вперед и рассказывает о новых героях. Как и раньше, вам предстоит зачищать уровни группой из четырех персонажей, которых можно собирать и прокачивать. Также присутствует кооперативный режим, позволяющий проходить подземелья и рейды с другими пользователями.
Crystal Hearts 2: Compass of Dimension разрабатывается студией Netmarble F&C, наиболее известной по таким играм, как The Seven Deadly Sins: Grand Cross и Blade & Soul: Revolution. Глобальный релиз состоится в 2022 году на iOS и Android.