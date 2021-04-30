Представлена мобильная ролевая Crystal Hearts 2: Compass of Dimension

Сюжет продолжения переносит игроков на 20 лет вперед и рассказывает о новых героях. Как и раньше, вам предстоит зачищать уровни группой из четырех персонажей, которых можно собирать и прокачивать. Также присутствует кооперативный режим, позволяющий проходить подземелья и рейды с другими пользователями.