Рейд Vault of Glass появится в Destiny 2 уже в мае

Разработчики из студии Bungie объявили, что Vault of Glass, первый рейд оригинальной Destiny, появится в Destiny 2 уже 22 мая (20:00 МСК) в рамках нового сезона.

Авторы отмечают, что хотя рейд останется практически без изменений, игроки всё же заметят некоторые различия. Изменения призваны довести контент до стандартов Destiny 2.

Одним из изменений станет новый тип гонки за титул «Первые в мире». Vault of Glass появится с режимом «Состязание», который будет доступен первые 24 часа (игрокам потребуется 1300 уровень силы).

После прохождения рейда в режиме «Состязание» игрокам откроется новый режим «Испытание», где им предстоит пройти список триумфов Tempo's Edge, чтобы получить титул «Первые в мире».

Победители получат настоящие пояса с выгравированными именами и названиями своего клана и клана, который первым прошёл рейд почти семь лет назад. Испытания вернуться позже в сезоне, а других игроков, прошедших Vault of Glass, также ждут различные награды.