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Демоверсия платформера Super Magbot доступна в Steam

Игромания.ру
13 часов назад
Издательство Team17 и студия Astral Pixel готовятся к релизу платформенной головоломки Super Magbot. И в Steam уже доступна бесплатная демоверсия, которая поможет понять, как может существовать платформер без прыжков.
Демоверсия платформера Super Magbot доступна в Steam
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Главный герой Super Magbot — робот, оснащённый магнитными лучами, красным и голубым. С их помощью он может притягивать себя к платформам или отталкиваться от различных опасностей. Это приходится решать и делать на бегу, и ошибок игра не прощает.В демоверсии игрокам доступно 15 уровней из первого мира Super Magbot. Помимо этого, открывается временный доступ к более сложным уровням из последующих миров, и на их прохождение даётся всего 15 минут.
После завершения прохождения можно возвращаться к предыдущим уровням и пытаться справиться с ними эффективнее и быстрее. А релиз Super Magbot должен состояться этим летом.
Игры,Головоломки,
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