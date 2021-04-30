В ролике Hot Wheels Unleashed показали окружение Skyscraper

Отличительной особенностью Skyscraper стала вертикальность, так как окружение представляет собой сразу три этажа недостроенного небоскрёба. На старте Hot Wheels Unleashed получит 6 уникальных окружений, где игроки смогут создавать трассы с помощью редактора.

Также в свежем ролике можно увидеть 6 новых машинок из 60, которые будут доступны на старте. В список новых машинок вошли Bump Around, Mountain Mauler, Sandivore, Boom Car, Buns of Steel, Fast Gassin и Motosaurus.