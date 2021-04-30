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В новом геймплейном ролике Hot Wheels Unleashed показали окружение Skyscraper

Игромания.руиещё 2
11 часов назад
Разработчики из студии Milestone представили новый геймплейный ролик аркадной гонки Hot Wheels Unleashed, в котором показали окружение Skyscraper.
В ролике Hot Wheels Unleashed показали окружение Skyscraper
Фото: ИгроманияИгромания
Отличительной особенностью Skyscraper стала вертикальность, так как окружение представляет собой сразу три этажа недостроенного небоскрёба. На старте Hot Wheels Unleashed получит 6 уникальных окружений, где игроки смогут создавать трассы с помощью редактора.
Также в свежем ролике можно увидеть 6 новых машинок из 60, которые будут доступны на старте. В список новых машинок вошли Bump Around, Mountain Mauler, Sandivore, Boom Car, Buns of Steel, Fast Gassin и Motosaurus.
Hot Wheels Unleashed выйдет 30 сентября на PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и PC (Steam).
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