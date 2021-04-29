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World of Tanks штурмует Steam, а игроки в ярости. Wargaming не добавила перенос прогресса

Чемпионат.comиещё 6
29 апреля 2021
Спустя 11 лет после своего релиза World of Tanks была добавлена в Steam. Но не все игроки обрадовались появлению игры в магазине Valve: на момент написания новости у онлайн-экшена только 41% положительных отзывов. В основном фанаты критикуют Wargaming за отсутствие функции переноса прогресса. Запуская World of Tanks в Steam, клиент автоматически соединяется с аккаунтом приложения Valve и всю технику нужно прокачивать заново. У игроков нет возможности привязать учётную запись к Steam. Также многие «танкисты» раскритиковали разработчиков за очень малое количество нововведений за годы существования игры и плохой баланс.
World of Tanks штурмует Steam, а игроки в ярости. Wargaming не добавила перенос прогресса
Фото: кадркадр
World of Tanks вышла в августе 2010 года. Игра четыре раза получала награду Golden Joystick Awards в нескольких номинациях и дважды вошла в «Книгу рекордов Гиннесса» по количеству одновременных пользователей на одном сервере – 91 тыс. человек, и на одном серверном кластере – 1,11 млн игроков.
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