World of Tanks штурмует Steam, а игроки в ярости. Wargaming не добавила перенос прогресса

Спустя 11 лет после своего релиза World of Tanks была добавлена в Steam. Но не все игроки обрадовались появлению игры в магазине Valve: на момент написания новости у онлайн-экшена только 41% положительных отзывов. В основном фанаты критикуют Wargaming за отсутствие функции переноса прогресса. Запуская World of Tanks в Steam, клиент автоматически соединяется с аккаунтом приложения Valve и всю технику нужно прокачивать заново. У игроков нет возможности привязать учётную запись к Steam. Также многие «танкисты» раскритиковали разработчиков за очень малое количество нововведений за годы существования игры и плохой баланс.