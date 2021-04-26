Hood: Outlaws & Legends получит поддержку рейтрейсинга и DLSS

Руководитель разработки Hood: Outlaws & Legends Эндрю Уилланс в интервью WCCFTech рассказал, что на старте боевик получит поддержку трассировки лучей, а уже после релиза авторы планируют добавить поддержку DLSS, технологии сглаживания на базе искусственного интеллекта от NVIDIA.

По словам Уилланса, команда стремится к стабильным 60 FPS с рейтрейсингом на Xbox Series X и PlayStation 5, но пока не может назвать окончательное разрешение. Авторы продолжают оптимизировать игру и для Xbox Series S — ближайшим эталоном производительности стала Xbox One X.

Кроме того, игроков ждёт поддержка особенностей контроллера DualSense, о которой в подробностях расскажут в ближайшие недели. Авторы обещают интуитивную стрельбу из лука и ощущаемую усталость при использовании оружия ближнего боя, когда персонаж вымотался.

Напомним, что в Hood: Outlaws & Legends игрокам предстоит участвовать в мультиплеерных ограблениях. Заработанные деньги можно будет потратить на косметические предметы и разблокировку новых перков или раздать бедным, чтобы расширить спектр доступных в магазине предметов.

На старте игроков ждёт 5 карт и 4 класса персонажей, однако после релиза авторы обещают бесплатные карты, новые режимы и персонажей. Обновления будут выходить примерно каждые 3-4 месяца. Сезоны будут посвящены языческому календарю.

В том же интервью Уилланс отметил, что будущее игры помогут сформировать и запросы аудитории. Например, разработчики могут добавить сюжетный PvE-режим, а также поработать над соревновательной составляющей, включая кланы, лиги, ранговые игры, режим наблюдателя и другое.