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Следующее демо Resident Evil Village расширили на целую неделю

Игромания.руиещё 3
25 апреля 2021
Capcom услышала отзывы игроков из-за короткого периода доступа к геймплейной демоверсии Resident Evil Village и объявила о масштабном расширении финального этапа — на неделю.
Следующее демо Resident Evil Village расширили на неделю
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Изначально 60-минутный пробник (деревня + замок) должен был быть доступен лишь 24 часа, а теперь он продлится целых восемь дней — со 2 по 10 мая. Желающие смогут попробовать игру даже после выхода полной версии 7 числа.
Напомним, что заключительный этап демо пройдёт на PlayStation, Xbox и PC. Он начнётся в три часа ночи по Москве 2 мая и продлится ровно 8 суток — до трёх часов 10 мая.
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