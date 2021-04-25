Следующее демо Resident Evil Village расширили на неделю

Capcom услышала отзывы игроков из-за короткого периода доступа к геймплейной демоверсии Resident Evil Village и объявила о масштабном расширении финального этапа — на неделю.

Изначально 60-минутный пробник (деревня + замок) должен был быть доступен лишь 24 часа, а теперь он продлится целых восемь дней — со 2 по 10 мая. Желающие смогут попробовать игру даже после выхода полной версии 7 числа.