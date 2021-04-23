Броненосец Раммус прикатился в League of Legends: Wild Rift

Riot Games продолжает переносить чемпионов из обширной коллекции League of Legends в мобильную версию League of Legends: Wild Rift. Теперь игроки могут сыграть за броненосца Раммуса, который является отличным танком и инициатором. Список его способностей следующий:

Фото: MMO13 MMO13

Бронешар — Пассивно: Раммус получает дополнительную скорость передвижения вне боя. Бонус увеличивается во время действия Катящегося шара.

Катящийся шар — Раммус активирует Бронешар, получая дополнительную скорость передвижения. Столкнувшись с противником, он наносит магический урон по области, отбрасывая цели и замедляя их.

Защитная поза — Пассивно: атаки Раммуса дополнительно наносят магический урон. Активно: Раммус ненадолго встает в стойку, замедляясь и получая броню и сопротивление магии. В стойке Шипастый панцирь наносит больше урона, а также поражает противников, которые атакуют Раммуса.

Неистовая колкость — Раммус провоцирует вражеского чемпиона или монстра, получая дополнительную скорость атаки.

Мощное приземление — Раммус подпрыгивает и приземляется, нанося урон и создавая ударные волны на некоторое время. Ударные волны наносят магический урон каждую секунду и постепенно замедляют противников.