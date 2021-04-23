Релиз Dual Universe состоится в 2022 году

Изначально релиз космической MMORPG с элементами песочницы Dual Universe был запланирован на 2021 год, о чем разработчики писали в ранней дорожной карте. К сожалению, игра не выйдет к заявленному сроку, как сообщил комьюнити-менеджер NQ-Naerais на официальном форуме, отвечая на вопросы пользователей.

Фото: MMO13 MMO13

Текущий план студии Novaquark заключается в том, чтобы выпустить полную версию Dual Universe где-то в середине 2022 года. Однако данный прогноз носит предварительный характер и во многом зависит от прогресса разработки и отзывов бета-тестеров.