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Релиз Dual Universe состоится лишь в 2022 году

MMO13
19 часов назад
Изначально релиз космической MMORPG с элементами песочницы Dual Universe был запланирован на 2021 год, о чем разработчики писали в ранней дорожной карте. К сожалению, игра не выйдет к заявленному сроку, как сообщил комьюнити-менеджер NQ-Naerais на официальном форуме, отвечая на вопросы пользователей.
Релиз Dual Universe состоится в 2022 году
Фото: MMO13MMO13
Текущий план студии Novaquark заключается в том, чтобы выпустить полную версию Dual Universe где-то в середине 2022 года. Однако данный прогноз носит предварительный характер и во многом зависит от прогресса разработки и отзывов бета-тестеров.
Что касается вайпа после окончания бета-тестирования, то разработчики пока окончательно не решили, будет ли он. Для начала они хотят узнать, как сильно изменения в одном из будущих крупных обновлений повлияют на экономику. Команда пообещала, что если без вайпа никак не обойтись, то постарается смягчить последствия, сделав сброс прогресса частичным и затронув только определенные аспекты вселенной.
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