Разработчики из студии The Farm 51 объявили, что Chernobylite выйдет из раннего доступа в июле этого года. Релиз состоится на PS4, Xbox One и PC (Steam, GOG). На PS5 и Xbox Series игра выйдет позже в этом году.
Одновременно с этим анонсом Chernobylite получила последний крупный патч в раннем доступе, где игроков ждут изменения в сюжете и диалогах, фрагмент финального уровня и многое другое.При этом авторы напоминают, что в раннем доступе Chernobylite можно купить со скидкой 20%. Кроме того, все покупатели игры в раннем доступе получат все предстоящие DLC бесплатно.
Главные особенности свежего патча: переработанная сюжетная линия и переписанные диалоги; диалоги были перезаписаны на английском и русском языках; четыре новых персонажа — Бродяга, Володя, Отшельник и Дезертир; первая часть ограбления (1/3 всего уровня); совершенно новый оригинальный саундтрек, написанный Миколаем Строинским («Ведьмак 3», League of Legends, Vanishing of Ethan Carter); возможность вооружать компаньонов бронёй и оружием; улучшенная система сохранения, включая три дополнительных слота автосохранения и один отдельный для быстрого сохранения; новый враг — тяжелобронированный солдат; теперь после каждой смерти игрок теряет несколько ценных случайных предметов из инвентаря; поддержка контроллеров, включая контроллеры PlayStation и Xbox; переработанные графические настройки; оптимизация производительности.