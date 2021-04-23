Разработчики из студии The Farm 51 объявили, что Chernobylite выйдет из раннего доступа в июле этого года. Релиз состоится на PS4, Xbox One и PC (Steam, GOG). На PS5 и Xbox Series игра выйдет позже в этом году.

Одновременно с этим анонсом Chernobylite получила последний крупный патч в раннем доступе, где игроков ждут изменения в сюжете и диалогах, фрагмент финального уровня и многое другое.При этом авторы напоминают, что в раннем доступе Chernobylite можно купить со скидкой 20%. Кроме того, все покупатели игры в раннем доступе получат все предстоящие DLC бесплатно.