В Call of Duty: Warzone началось событие по взрыву Верданска

Плейлист уничтожения города будет доступен ещё в течение пары часов (или до полуночи, или до часа ночи). 23:00 МСК. В Warzone появляется новый плейлист, где действие разворачивается на карте «Остров Возрождения» — по сюжету его обитатели потеряли связь с Верданском и пытаются понять, что происходит в городе. Посмотреть событие в прямом эфире можно на YouTube или Twitch — сотни и тысячи человек ведут трансляции мероприятия. Мы постепенно будем дополнять публикацию по мере изменения ситуации в Верданске.уделили внимание лицевой анимации