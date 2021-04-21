В Call of Duty: Warzone началось событие по взрыву Верданска

Первый происходит прямо сейчас, затем в 7 утра по Москве
выйдет свежее игровое обновление со вторым этапом (начало третьего сезона в Black Ops Cold War), а заключительный третий момент случится ровно через 24 часа — завтра в 22:00 МСК. Первый этап стартовал с уникальным плейлистом: «Уничтожение Верданска: Часть 1». В нём надо просто выживать, тогда как погибшие становятся зомби и должны уничтожать людей до того, как они сбегут. Локации на карты зачёркнуты. К сожалению, разработчики не смогли рассчитать нагрузку на сервера — матчи вылетают, люди сидят в очереди, а многие попросту не могут найти игру.