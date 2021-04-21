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В Call of Duty: Warzone началось событие по взрыву Верданска

Игромания.ру
4 часа назад
Создатели Call of Duty: Warzone запустили долгожданное мероприятие по взрыву Верданска. Оно разделено на три «момента».
В Call of Duty: Warzone началось событие по взрыву Верданска
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Первый происходит прямо сейчас, затем в 7 утра по Москве выйдет свежее игровое обновление со вторым этапом (начало третьего сезона в Black Ops Cold War), а заключительный третий момент случится ровно через 24 часа — завтра в 22:00 МСК. Первый этап стартовал с уникальным плейлистом: «Уничтожение Верданска: Часть 1». В нём надо просто выживать, тогда как погибшие становятся зомби и должны уничтожать людей до того, как они сбегут. Локации на карты зачёркнуты. К сожалению, разработчики не смогли рассчитать нагрузку на сервера — матчи вылетают, люди сидят в очереди, а многие попросту не могут найти игру.
Плейлист уничтожения города будет доступен ещё в течение пары часов (или до полуночи, или до часа ночи). 23:00 МСК. В Warzone появляется новый плейлист, где действие разворачивается на карте «Остров Возрождения» — по сюжету его обитатели потеряли связь с Верданском и пытаются понять, что происходит в городе. Посмотреть событие в прямом эфире можно на YouTube или Twitch — сотни и тысячи человек ведут трансляции мероприятия. Мы постепенно будем дополнять публикацию по мере изменения ситуации в Верданске.уделили внимание лицевой анимации
Игры,Москва,
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