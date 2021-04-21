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Продажи Frostpunk превысили 3 млн копий

Игромания.ру
7 часов назад
Авторы Frostpunk из 11 bit studios сообщили, что продажи симулятора выживания превысили 3 миллиона копий.
Продажи Frostpunk превысили 3 млн копий
Фото: Игромания.руИгромания.ру
На это понадобилось почти 3 года — игра вышла как раз в апреле 2018-го. В честь такого достижения разработчики представили саундтрек из дополнений The Last Autumn и On The Edge. Треки композитора Петра Мусяла доступны бесплатно для владельцев сезонного пропуска, а позже саундтрек выйдет и на виниле.
Кроме того, студия запустила распродажу, где можно с большими скидками приобрести бандлы с проектами авторов. Все классические игры студии (9 проектов) — 245 рублей (2201 рубль без скидки) Все игры студии (12 проектов) — 471 рубль (3700 рублей без скидки) Все игры студии с DLC (24 проекта) — 863 рубля (5580 рублей без скидки). Распродажа будет актуальна до 26 апреля.
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