Продажи Frostpunk превысили 3 млн копий

Авторы Frostpunk из 11 bit studios сообщили, что продажи симулятора выживания превысили 3 миллиона копий.
На это понадобилось почти 3 года — игра вышла как раз в апреле 2018-го. В честь такого достижения разработчики представили саундтрек из дополнений The Last Autumn и On The Edge. Треки композитора Петра Мусяла доступны бесплатно для владельцев сезонного пропуска, а позже саундтрек выйдет и на виниле.
Кроме того, студия запустила распродажу, где можно с большими скидками приобрести бандлы с проектами авторов. Все классические игры студии (9 проектов) — 245 рублей (2201 рубль без скидки) Все игры студии (12 проектов) — 471 рубль (3700 рублей без скидки) Все игры студии с DLC (24 проекта) — 863 рубля (5580 рублей без скидки). Распродажа будет актуальна до 26 апреля.