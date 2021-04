Продажи Frostpunk превысили 3 млн копий

На это понадобилось почти 3 года — игра вышла как раз в апреле 2018-го. В честь такого достижения разработчики представили саундтрек из дополнений The Last Autumn и On The Edge. Треки композитора Петра Мусяла доступны бесплатно для владельцев сезонного пропуска, а позже саундтрек выйдет и на виниле.